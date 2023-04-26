«Интер» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках полуфинала Кубка Италии по футболу «Интер» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Ювентус
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Протокол игры
|(1:0) Димарко Федерико15'
Онана Андре•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро
Перин Маттиа•Бремер Глейсон•Бонуччи Леонардо•Алекс Сандро•Де Шильо Маттиа•Миретти Фабио•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип•Ди Мария Анхель•Кьеза Федерико
26 апреля.
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