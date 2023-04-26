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Италия. Кубок Италии

«Интер» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

26 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать
Интер Милан
1:0
Ювентус
1 1.38 X 4.90 2 10.50
1-й тайм

В рамках полуфинала Кубка Италии по футболу «Интер» принимает «Ювентус».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Интер Милан1:0Ювентус
(1:0) Димарко Федерико15' 
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян ГенрихДимарко ФедерикоДжеко ЭдинМартинес Лаутаро
Запасные: Де Врей СтефанКарбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаГосенс РобинЛукаку РомелуКордац АлексБотис НикосАслани КристьянГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоБрозович МарселоКорреа Хоакин
Перин МаттиаБремер ГлейсонБонуччи ЛеонардоАлекс СандроДе Шильо МаттиаМиретти ФабиоЛокателли МануэльРабио АдриенКостич ФилипДи Мария АнхельКьеза Федерико
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльЩесны ВойцехДанило ЛуисПинсольо КарлоФаджоли НиколоМилик АркадиушГатти ФедерикоПогба ПольСоуле МатиасПаредес Леандро
26 апреля.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус
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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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Кремонезе Кремонезе
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Сегодня, 26 Апреля
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