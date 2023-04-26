Интер - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Интер» и «Ювентус» поборются за выход в финал Кубка Италии. Три недели назад команды забили по голу, а сегодня точно будет победитель в матче. В Серии А в этом сезоне туринцы дважды побеждали под ноль. Несмотря на фактор домашнего поля, «Интер» нельзя назвать явным фаворитом, ведь у команды много игровых проблем. «Старая синьора», правда, тоже не впечатляет - три поединка подряд без побед.

Кто в итоге станет финалистом Кубка Италии, смотрим в 22:00 на «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.