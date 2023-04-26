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Италия. Кубок Италии

Интер - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн

26 Апреля 2023 • 02:28 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
1 2.05 X 3.30 2 3.90
Через 19 ч. 3 мин.

«Интер» и «Ювентус» поборются за выход в финал Кубка Италии. Три недели назад команды забили по голу, а сегодня точно будет победитель в матче. В Серии А в этом сезоне туринцы дважды побеждали под ноль. Несмотря на фактор домашнего поля, «Интер» нельзя назвать явным фаворитом, ведь у команды много игровых проблем. «Старая синьора», правда, тоже не впечатляет - три поединка подряд без побед.

Кто в итоге станет финалистом Кубка Италии, смотрим в 22:00 на «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус
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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.04.23 в 22:00
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
2.17 3.15 3.80
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