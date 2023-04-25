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Италия. Кубок Италии

Аллегри высказался о предстоящем матче «Ювентуса» с «Интером»

25 Апреля 2023 • 21:43 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
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Через 23 ч. 34 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями в преддверии ответной полуфинальной игры Кубка Италии против «Интера».

Первый матч, прошедший в Турине, завершился вничью – 1:1. Судьба путёвки в финал решится в среду в родных для «нерадзурри» стенах.

«Интер» против «Ювентуса» – это всегда отличная вывеска. Обе команды рассчитывают выйти в финал, поэтому нас ждёт интересное зрелище. Мы сделаем всё, чтобы достичь нашей цели.

Мы должны готовиться, будучи спокойными, но с желанием исправиться [после недавних поражений в Серии А], чтобы выйти в финал. Если мы справимся со своей задачей и удача будет на нашей стороне, то победа останется за нами», – цитирует Football Italia Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Массимилиано Аллегри
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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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