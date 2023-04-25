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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» потерял Влаховича из-за травмы

25 Апреля 2023 • 19:28 Комментировать
Интер Милан
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Ювентус
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26.04 22:00

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович угодил в клубный лазарет. 23-летний футболист получил растяжение связок лодыжки на одной из последних тренировок. Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри уже подтвердил журналистам, что Влахович пропустит кубковый матч против «Интера» в среду вечером.

Когда именно Влахович вернётся в строй, пока непонятно. За состоянием сербского футболиста будут пристально наблюдать медики.

В сезоне 2022/2023 Душан Влахович провёл 35 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и 4 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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