171 фанат «Ювентуса» наказан за расизм в отношении Лукаку

Полиция Турина расследовала инцидент с расистскими оскорблениями в адрес Ромелу Лукаку на кубковом матче между «Ювентусом» и «Интером». В результате разбирательства 171 фанат получил запрет на посещение стадиона. Об этом рассказывает журналист Джанлука ди Марцио на своём официальном сайте.

Ранее с Ромелу Лукаку была снята дисквалификация. После гола в Турине бельгийский нападающий жестами призывал фанатов «Ювентуса» замолчать, за что он получил вторую жёлтую карточку.

В среду, 26 апреля, «Интер» и «Ювентус» проведут ответный матч, в котором разыграют путёвку в финал Кубка Италии.

Исключительный случай: С Лукаку сняли дисквалификацию в рамках борьбы с расизмом