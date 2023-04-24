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Италия. Кубок Италии

171 фанат «Ювентуса» наказан за расизм в отношении Лукаку

24 Апреля 2023 • 15:26 Комментировать
Интер Милан
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Ювентус
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26.04 22:00

Полиция Турина расследовала инцидент с расистскими оскорблениями в адрес Ромелу Лукаку на кубковом матче между «Ювентусом» и «Интером». В результате разбирательства 171 фанат получил запрет на посещение стадиона. Об этом рассказывает журналист Джанлука ди Марцио на своём официальном сайте.

Ранее с Ромелу Лукаку была снята дисквалификация. После гола в Турине бельгийский нападающий жестами призывал фанатов «Ювентуса» замолчать, за что он получил вторую жёлтую карточку.

В среду, 26 апреля, «Интер» и «Ювентус» проведут ответный матч, в котором разыграют путёвку в финал Кубка Италии.

Исключительный случай: С Лукаку сняли дисквалификацию в рамках борьбы с расизмом

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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Сегодня, 24 Апреля
15:26 · Италия. Кубок
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