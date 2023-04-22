Исключительный случай: С Лукаку сняли дисквалификацию в рамках борьбы с расизмом

Ромелу Лукаку был удалён с поля в первом матче 1/2 финала Кубка Италии против «Ювентуса». После гола форвард «Интера» жестами призвал фанатов «старой синьоры» замолчать. Это был ответ на расистские оскорбления, однако судья всё же показал Лукаку вторую жёлтую, а следом и красную карточку.

«Интер» подал апелляцию, но её отклонили, и дисквалификация осталась в силе. Общество возмутилось – «как так, что пострадавший оказался единственным виноватым?» Как следствие, президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина помиловал Лукаку и снял дисквалификацию. Об этом в социальных сетях написал журналист Даниэле Мари.

Гравина считает, что его шаг станет хорошим сигналом в борьбе с расизмом. Лукаку сможет помочь «Интеру» в ответном матче 26 апреля.