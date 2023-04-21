Апелляцию на удаление Лукаку отклонили

Нападающий Ромелу Лукаку не поможет «Интеру» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии против «Ювентуса». Федерация футбола Италии отклонила апелляцию на удаление Лукаку в первом матче. Тогда, напомним, бельгиец после гола стал демонстрировать жесты фанатам «старой синьоры», призывая их замолчать. Это было ответом на расистские оскорбления, но рефери последовал букве закона и показал футболисту вторую жёлтую карточку.

Первый матч между «Ювентусом» и «Интером» завершился со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт в Милане в среду, 26 апреля. Именно тогда команды разыграют билет в финал национального кубка.