«Интер» решил не опротестовывать дисквалификацию Лукаку

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку был удален с поля в первом полуфинальном матче Кубка Италии между миланским «Интером» и «Ювентусом», он забил гол, вызывающе отпраздновал его, после чего на поле возникла стычка и Лукаку схлопотал второй «горчичник».

Он, вместе с Хуаном Куадрадо (по иронии судьбы, автором единственного гола «Ювентуса»), а также Самиром Хандановичем, вратарем «Интера», пропустит ответный матч. Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, «Интер» решил не подавать апелляцию на это решение.

Ответный полуфинальный матч состоится в Милане 26 апреля.