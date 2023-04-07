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Италия. Кубок Италии

«Интер» решил не опротестовывать дисквалификацию Лукаку

07 Апреля 2023 • 07:15 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
26.04 22:00

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку был удален с поля в первом полуфинальном матче Кубка Италии между миланским «Интером» и «Ювентусом», он забил гол, вызывающе отпраздновал его, после чего на поле возникла стычка и Лукаку схлопотал второй «горчичник».

Он, вместе с Хуаном Куадрадо (по иронии судьбы, автором единственного гола «Ювентуса»), а также Самиром Хандановичем, вратарем «Интера», пропустит ответный матч. Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, «Интер» решил не подавать апелляцию на это решение.

Ответный полуфинальный матч состоится в Милане 26 апреля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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