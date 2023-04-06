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Италия. Кубок Италии

«Фиорентина» сделала большой шаг к финалу Кубка Италии

06 Апреля 2023 • 00:03 Комментировать
Кремонезе
0:2
Фиорентина
окончен

«Кремонезе» и «Фиорентина» провели первый полуфинальный матч Кубка Италии. В этой паре всё было ясно до начала игры - главный аутсайдер Серии А вряд ли мог удивить набравших шикарный ход «фиалок». Гости доминировали все 90 минут и победили со счетом 2:0. Кристиано Бираги навесил с левого фланга, и Артур Кабрал головой направил мяч в сетку. На 73-й минуте Эмануэль Айву оставил «Кремонезе» в меньшинстве - удаление за игру рукой на ленточке и пенальти. Николас Гонсалес с 11 метров очень уверенно удвоил счет.

Ответный матч превратился в формальность.

Протокол игры  
Кремонезе0:2Фиорентина
  20'Кабрал Артур (0:1)
  75'Гонсалес Николас (0:2)
Сарр МухамадуАйву Эмануэль  73'Бьянкетти Маттео 63' (Серникола Леонардо ( 63') Васкес ХоанПикель ШарльБенасси Марко 76' (Лочошвили Лука ( 76') Кастаньетти Микеле 46' (Буонаюто Кристиан ( 46') Мейте СуалихоВалери ЭмануэлеЦаджу Франк 46' (Дессерс Сириль ( 46') Чофани Даниэль 67' (Афена-Гьян Феликс ( 67')
Запасные: Карнесекки МаркоГильоне ПаолоКвальята ДжакомоГальдамес ПаблоСаро Джанлука
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМартинес Лукас II  38'Роша Игор IIБираги КристианоАмрабат СофьянМандрагора Роландо 86' (Кастровилли Гаэтано ( 86') Иконе Жонатан 86' (Брекало Йосип ( 86') Барак Антонин 70' (Бонавентура Джакомо ( 70') Гонсалес НиколасКабрал Артур 82' (Йович Лука ( 82')
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаКуаме КристианСоттиль РикардоБьянко АлессандроДункан АльфредТерзич АлексаВенути Лоренцо
05 апреля.

 

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