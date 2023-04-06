«Фиорентина» сделала большой шаг к финалу Кубка Италии

«Кремонезе» и «Фиорентина» провели первый полуфинальный матч Кубка Италии. В этой паре всё было ясно до начала игры - главный аутсайдер Серии А вряд ли мог удивить набравших шикарный ход «фиалок». Гости доминировали все 90 минут и победили со счетом 2:0. Кристиано Бираги навесил с левого фланга, и Артур Кабрал головой направил мяч в сетку. На 73-й минуте Эмануэль Айву оставил «Кремонезе» в меньшинстве - удаление за игру рукой на ленточке и пенальти. Николас Гонсалес с 11 метров очень уверенно удвоил счет.
Ответный матч превратился в формальность.
Протокол игры
|20'Кабрал Артур (0:1)
|75'Гонсалес Николас (0:2)
Сарр Мухамаду•Айву Эмануэль• 73'Бьянкетти Маттео63' (Серникола Леонардо (63') •Васкес Хоан•Пикель Шарль•Бенасси Марко76' (Лочошвили Лука (76') •Кастаньетти Микеле46' (Буонаюто Кристиан (46') •Мейте Суалихо•Валери Эмануэле•Цаджу Франк46' (Дессерс Сириль (46') •Чофани Даниэль67' (Афена-Гьян Феликс (67')
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Мартинес Лукас II• 38'Роша Игор II•Бираги Кристиано•Амрабат Софьян•Мандрагора Роландо86' (Кастровилли Гаэтано (86') •Иконе Жонатан86' (Брекало Йосип (86') •Барак Антонин70' (Бонавентура Джакомо (70') •Гонсалес Николас•Кабрал Артур82' (Йович Лука (82')
05 апреля.
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