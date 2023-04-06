«Фиорентина» сделала большой шаг к финалу Кубка Италии

«Кремонезе» и «Фиорентина» провели первый полуфинальный матч Кубка Италии. В этой паре всё было ясно до начала игры - главный аутсайдер Серии А вряд ли мог удивить набравших шикарный ход «фиалок». Гости доминировали все 90 минут и победили со счетом 2:0. Кристиано Бираги навесил с левого фланга, и Артур Кабрал головой направил мяч в сетку. На 73-й минуте Эмануэль Айву оставил «Кремонезе» в меньшинстве - удаление за игру рукой на ленточке и пенальти. Николас Гонсалес с 11 метров очень уверенно удвоил счет.

Ответный матч превратился в формальность.