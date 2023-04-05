Перин: «Лукаку повёл себя неуважительно»

Миланский «Интер» и туринский «Ювентус» забили друг другу по голу в первом полуфинальном матче Кубка Италии, но в конце игры, сразу после своего гола, «Интер» потерял из-за удаления Ромелу Лукаку. Голкипер туринского клуба Маттиа Перин считает, что бельгиец проявил неуважение к туринцам.

- Мы чуть разочарованы ничьей, но матч был напряженным, достаточно равным. Стычка в конце игры? Это некрасиво. Лукаку проявил неуважение, - цитирует слова Перина fcinter1908.it.

Ответный матч туринского «Ювентуса» и «Интера» в рамках полуфинала Кубка Италии состоится двадцать шестого апреля.