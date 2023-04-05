​Данило: «Удаление Лукаку корректно»

Миланский «Интер» и туринский «Ювентус» забили друг другу по голу в первом полуфинальном матче Кубка Италии, сперва отличился «Юве», а затем Ромелу Лукаку реализовал пенальти, после чего жестами призвал поклонников «Ювентуса» замолчать. Защитник туринского клуба Данило считает, что бельгиец заслужил свое удаление.

- Лукаку начал показывать жесты, в нашу сторону, естественно, за это его предупредили, карточка оказалась второй. Последовало удаление. Все корректно. Понятно, что есть эмоции, это большой матч, но надо уважать друг друга, - цитирует слова Данило fcinter1908.it.

Ответный матч состоится 26 апреля.