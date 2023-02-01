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Италия. Кубок Италии

«Торино» с Миранчуком вылетел из Кубка, уступив «Фиорентине»

01 Февраля 2023 • 22:01 Комментировать
Фиорентина
2:1
Торино
окончен

«Фиорентина» с «Торино» встретились во второй раз за полторы недели, и на сей раз «фиалки» взяли реванш у соперника за поражение 0:1. Тогда единственный гол забил Алексей Миранчук, сегодня же он за 90 минут не отметился результативными действиями. Полузащитник проявил себя ближе к концу встречи, нанеся три удара.

У соперника Роландо Мандрагора метров с 15 зарядил в штангу.  В середине второго тайма после розыгрыша углового Лука Йович головой открыл счет, нанеся удар метров с пяти. А на 90-й минуте Жонатан Иконе поставил точку, пробив в касание в угол ворот от линии штрафной - 2:0. Тут же Артур Кабрал зарядил в перекладину, а в ответ Янн Карамо нанес голевой удар после того, как оказался сам перед воротами и обыграл голкипера.

«Фиорентина» победила со счетом 2:1 и прошла в 1/4 финала Кубка Италии.

Протокол игры  
Фиорентина2:1Торино
(1:0) Йович Лука65'  
  90'Карамо Янн (2:1)
(2:0) Иконе Жонатан90'  
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМиленкович НиколаРоша Игор IIТерзич АлексаБонавентура Джакомо 86' (Дункан Альфред ( 86') Мандрагора Роландо 74' (Амрабат Софьян ( 74') Барак АнтонинГонсалес НиколасЙович Лука 74' (Кабрал Артур ( 74') Куаме Кристиан 62' (Иконе Жонатан ( 62')
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаСиригу СальватореМартинес Лукас IIБьянко АлессандроБрекало ЙосипВенути ЛоренцоСапонара РиккардоБираги Кристиано
Милинкович-Савич ВаняШуурс ПеррБуонджорно АлессандроРодригес РикардоСинго Вилфред 62' (Илич Иван ( 62') Войвода Мергим 76' (Карамо Янн ( 76') Линетти Кароль 62' (Эйна Ола ( 62') Риччи СамуэлеМиранчук АлексейВлашич НиколаСанабрия Антонио
Запасные: Гинейтис ГвидасСек ДембаБайейе БрайанКаккаво ЛуиджиГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо НдариAnge N'Guessan
01 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Фиорентина Алексей Миранчук
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