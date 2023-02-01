«Торино» с Миранчуком вылетел из Кубка, уступив «Фиорентине»

«Фиорентина» с «Торино» встретились во второй раз за полторы недели, и на сей раз «фиалки» взяли реванш у соперника за поражение 0:1. Тогда единственный гол забил Алексей Миранчук, сегодня же он за 90 минут не отметился результативными действиями. Полузащитник проявил себя ближе к концу встречи, нанеся три удара.

У соперника Роландо Мандрагора метров с 15 зарядил в штангу. В середине второго тайма после розыгрыша углового Лука Йович головой открыл счет, нанеся удар метров с пяти. А на 90-й минуте Жонатан Иконе поставил точку, пробив в касание в угол ворот от линии штрафной - 2:0. Тут же Артур Кабрал зарядил в перекладину, а в ответ Янн Карамо нанес голевой удар после того, как оказался сам перед воротами и обыграл голкипера.

«Фиорентина» победила со счетом 2:1 и прошла в 1/4 финала Кубка Италии.