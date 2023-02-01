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Италия. Кубок Италии

Индзаги прокомментировал исключение Шкриньяра из состава «Интера»

01 Февраля 2023 • 01:58 Комментировать (1)
Интер Милан
1:0
Аталанта
окончен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о ситуации Милана Шкриньяра.

Центральный защитник, игравший прежде ключевую роль в команде, не попал в заявку на матч четвертьфинала Кубка Италии против «Аталанты» (1:0). Сегодня стало известно, что словак не покинет «Интер» в январе, но перейдёт в «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона в качестве свободного агента.

«Я решил временно исключить Шкриньяра из состава, но у нас с ним нет никаких проблем. Он остаётся игроком «Интера» до 30 июня, будет отдавать все силы на тренировках, ведь он профессионал. Сыграет ли он в следующих матчах? Я буду принимать решение непосредственно перед игрой в зависимости от ситуации», – поведал в интервью Sportmediaset Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Симоне Индзаги Милан Шкриньяр
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Комментарии (1)
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venge
01 Февраля 2023 в 02:21
Если нет проблем - зачем исключать? Очки лишние есть?
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