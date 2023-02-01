Гол Дармиана позволил «Интеру» выбить «Аталанту»

Отлично играющие «Интер» и «Аталанта» сошлись в матче Кубка Италии, и бергамаски в итоге не смогли прервать серию без побед против «нерадзурри». Начался поединок достаточно спокойно, и первый момент был лишь в конце первого тайма, когда Хакан Чалханоглу пробил в штангу с линии штрафной. В ответ Дуван Сапата в выгодной ситуации направил мяч значительно выше ворот.

После перерыва Робин Госенс и Йоаким Меле минимально промахнулись. Тут же Ромелу Лукаку головой пробил в голкипера. А вот Маттео Дармиан от линии штрафной не сплоховал и попал в дальнюю часть ворот - 1:0. Генрих Мхитарян и Жереми Бога были минимально неточными. А вот заключительная четверть поединка была без остроты. Дальше идет «Интер».