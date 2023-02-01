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Италия. Кубок Италии

Гол Дармиана позволил «Интеру» выбить «Аталанту»

01 Февраля 2023 • 00:56 Комментировать
Интер Милан
1:0
Аталанта
окончен

Отлично играющие «Интер» и «Аталанта» сошлись в матче Кубка Италии, и бергамаски в итоге не смогли прервать серию без побед против «нерадзурри». Начался поединок достаточно спокойно, и первый момент был лишь в конце первого тайма, когда Хакан Чалханоглу пробил в штангу с линии штрафной. В ответ Дуван Сапата в выгодной ситуации направил мяч значительно выше ворот.

После перерыва Робин Госенс и Йоаким Меле минимально промахнулись. Тут же Ромелу Лукаку головой пробил в голкипера. А вот Маттео Дармиан от линии штрафной не сплоховал и попал в дальнюю часть ворот - 1:0. Генрих Мхитарян и Жереми Бога были минимально неточными. А вот заключительная четверть поединка была без остроты. Дальше идет «Интер».

Протокол игры  
Интер Милан1:0Аталанта
(1:0) Дармиан Маттео57'  
Онана Андре  90'Дармиан МаттеоДе Врей СтефанАчерби ФранческоДюмфрис Дензел 77' (Д'Амброзио Данило ( 77') Госенс Робин  32' 71' (Джеко Эдин ( 71') Барелла НиколоЧалханоглу Хакан 72' (Аслани Кристьян ( 72') Мхитарян ГенрихМартинес Лаутаро  82' 85' (Корреа Хоакин ( 85'  90') Лукаку Ромелу 71' (Димарко Федерико ( 71')
Запасные: Белланова РаульКордац АлексБотис НикосГальярдини РобертоБастони Алессандро
Муссо ХуанТолой РафаэлДжимсити БератСкальвини Джорджио 72' (Соппи Брэндон ( 72'  90') Хатебур Ханс 67' (Муриэль Луис ( 67') Меле ЙоакимДе Рон МартенКопмейнерс ТëнПашалич Марио 54' (Лукман Адемола ( 54') Бога Жереми 67' (Эдерсон Хонорато ( 67') Сапата Дуван 55' (Хёйлунн Расмус ( 55')
Запасные: Спортьелло МаркоРуджери МаттеоДемирал МерихОколи МемеРосси Франческо
31 января.

 

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