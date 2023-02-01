Гол Дармиана позволил «Интеру» выбить «Аталанту»

Отлично играющие «Интер» и «Аталанта» сошлись в матче Кубка Италии, и бергамаски в итоге не смогли прервать серию без побед против «нерадзурри». Начался поединок достаточно спокойно, и первый момент был лишь в конце первого тайма, когда Хакан Чалханоглу пробил в штангу с линии штрафной. В ответ Дуван Сапата в выгодной ситуации направил мяч значительно выше ворот.
После перерыва Робин Госенс и Йоаким Меле минимально промахнулись. Тут же Ромелу Лукаку головой пробил в голкипера. А вот Маттео Дармиан от линии штрафной не сплоховал и попал в дальнюю часть ворот - 1:0. Генрих Мхитарян и Жереми Бога были минимально неточными. А вот заключительная четверть поединка была без остроты. Дальше идет «Интер».
Протокол игры
|(1:0) Дармиан Маттео57'
Онана Андре• 90'Дармиан Маттео•Де Врей Стефан•Ачерби Франческо•Дюмфрис Дензел77' (Д'Амброзио Данило (77') •Госенс Робин 32'71' (Джеко Эдин (71') •Барелла Николо•Чалханоглу Хакан72' (Аслани Кристьян (72') •Мхитарян Генрих•Мартинес Лаутаро 82'85' (Корреа Хоакин (85') • 90'Лукаку Ромелу71' (Димарко Федерико (71')
Муссо Хуан•Толой Рафаэл•Джимсити Берат•Скальвини Джорджио72' (Соппи Брэндон (72') • 90'Хатебур Ханс67' (Муриэль Луис (67') •Меле Йоаким•Де Рон Мартен•Копмейнерс Тëн•Пашалич Марио54' (Лукман Адемола (54') •Бога Жереми67' (Эдерсон Хонорато (67') •Сапата Дуван55' (Хёйлунн Расмус (55')
31 января.
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