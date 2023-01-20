Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

​Сарри объяснил, почему не обратился к ротации состава

20 Января 2023 • 00:22 Комментировать
Лацио
1:0
Болонья
окончен

«Лацио» обыграл «Болонью» со счётом 1:0 и пробился в четвертьфинал Кубка Италии. Комментарий после игры дал рулевой римской команды Маурицио Сарри.

«Без центрального нападающего в первые полчаса нам было непросто. Но мы создали четыре или пять голевых моментов, провели хороший матч.

Я свёл ротацию состава к минимуму, потому что такие игры очень опасные с точки зрения подхода. Я хотел послать сигнал футболистам. Это важный турнир, и нам нужны были важные игроки», - слова Сарри приводит на своих страницах Football Italia со ссылкой на Lazio Style.

Теперь «Лацио» будет готовиться к домашнему матчу чемпионата Италии против «Милана».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лацио Лацио
Болонья Болонья
1
0
1.68 4.20 4.90
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Монца Монца
2
1
1.45 4.70 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Января
01:25 · Италия. Кубок
Кьеза – о первом с января 2022 голе: «Это был ужасный год для меня»
00:55 · Италия. Кубок
«Ювентус» без особых проблем прошёл «Монцу»
00:53 · Италия. Кубок
Кьеза забил впервые за 378 дней
00:22 · Италия. Кубок
​Сарри объяснил, почему не обратился к ротации состава
19 Января
22:30 · Италия. Кубок
«Ювентус» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
21:58 · Италия. Кубок
«Лацио» выбыл «Болонью» из Кубка, забив один гол
18 Января
12:07 · Италия. Кубок
Симеоне высказался о провале «Наполи» в Кубке Италии
04:05 · Италия. Кубок
Тренер «Кремонезе»: «Сегодня мы были командой»
03:24 · Италия. Кубок
Вратарь «Кремонезе»: «Мы победили заслуженно»
03:17 · Италия. Кубок
Спаллетти прокомментировал вылет «Наполи» из Кубка Италии
01:52 · Италия. Кубок
Расслабившийся «Наполи» проиграл в Кубке «Кремонезе» 3
17 Января
23:01 · Италия. Кубок
Кварацхелия не попал в заявку «Наполи» на кубковый матч
22:30 · Италия. Кубок
«Наполи» - «Кремонезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
13 Января
09:26 · Италия. Кубок
Моуринью: «Кубок Италии - худший в Европе»
04:50 · Италия. Кубок
Агент Буффона: «Его главный козырь - позиция»
Все новости
Рекомендуем