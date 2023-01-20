​Сарри объяснил, почему не обратился к ротации состава

«Лацио» обыграл «Болонью» со счётом 1:0 и пробился в четвертьфинал Кубка Италии. Комментарий после игры дал рулевой римской команды Маурицио Сарри.

«Без центрального нападающего в первые полчаса нам было непросто. Но мы создали четыре или пять голевых моментов, провели хороший матч.

Я свёл ротацию состава к минимуму, потому что такие игры очень опасные с точки зрения подхода. Я хотел послать сигнал футболистам. Это важный турнир, и нам нужны были важные игроки», - слова Сарри приводит на своих страницах Football Italia со ссылкой на Lazio Style.

Теперь «Лацио» будет готовиться к домашнему матчу чемпионата Италии против «Милана».