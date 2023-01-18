Симеоне высказался о провале «Наполи» в Кубке Италии

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне высказался о вылете команды из Кубка Италии. В рамках 1/8 финала неаполитанский клуб потерпел поражение от «Кремонезе» (2:2, 4:5 – по пенальти).

«Мы не показали ту игру, которую хотели. В первом тайме играли очень медленно, потом же начали лучше комбинировать. Хотелось бы извиниться за такой результат. Команда старалась, сражалась, однако у нас не получилось добиться успеха. Иногда судьба матча решается за счет удачи», - передает слова аргентинца Sky Sport Italia.

В ¼ финала Кубка Италии «Кремонезе» встретится со столичной «Ромой».