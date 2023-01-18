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Италия. Кубок Италии

Тренер «Кремонезе»: «Сегодня мы были командой»

18 Января 2023 • 04:05 Комментировать
Наполи
2:2
Кремонезе
окончен после пенальти

В 1/8 финала Кубка Италии произошла сенсация - «Кремонезе» обыграл «Наполи» в серии пенальти, выбив нынешнего лидера чемпионата Италии из турнира. Это был первый успех для нового тренера клуба Давиде Баллардини, который сменил Массимилиано Альвини после очередной неудачи клуба в чемпионате.

- Мы провели отличный матч, сегодня мы действовали как команда. Это хорошая стартовая площадка. Мы в сложной ситуации, но попытаемся сделать все возможное для спасения. Я возглавил команду лишь два дня назад, мы провели только две тренировки, - цитирует слова Баллардини calcionapoli1926.it.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Давиде Баллардини Наполи Кремонезе
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Окончен после пенальти
Наполи Наполи
Кремонезе Кремонезе
2
2
1.30 5.60 10.50
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