Тренер «Кремонезе»: «Сегодня мы были командой»

В 1/8 финала Кубка Италии произошла сенсация - «Кремонезе» обыграл «Наполи» в серии пенальти, выбив нынешнего лидера чемпионата Италии из турнира. Это был первый успех для нового тренера клуба Давиде Баллардини, который сменил Массимилиано Альвини после очередной неудачи клуба в чемпионате.

- Мы провели отличный матч, сегодня мы действовали как команда. Это хорошая стартовая площадка. Мы в сложной ситуации, но попытаемся сделать все возможное для спасения. Я возглавил команду лишь два дня назад, мы провели только две тренировки, - цитирует слова Баллардини calcionapoli1926.it.