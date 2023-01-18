Вратарь «Кремонезе»: «Мы победили заслуженно»

В 1/8 финала Кубка Италии произошла сенсация - «Кремонезе» обыграл «Наполи» в серии пенальти, выбив нынешнего лидера чемпионата Италии из турнира. Выше всяких похвал в матче проявил себя голкипер «Кремонезе» Марко Карнесекки, который и ранее порой выдавал вдохновленные выступления - в частности, не пропустил в матче чемпионата против «Милана». Он считает, что его команда победила заслуженно.

- Мои комплименты парням, которые сыграли отличный матч. В наши ворота били не так и часто, а это означает, что мы хорошо оборонялись. Надеюсь, что с новым наставником мы обретем стабильность и начнем прибавлять, - цитирует Карнесекки calcionapoli1926.it.