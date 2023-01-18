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Италия. Кубок Италии

Спаллетти прокомментировал вылет «Наполи» из Кубка Италии

18 Января 2023 • 03:17 Комментировать
Наполи
2:2
Кремонезе
окончен после пенальти

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал неожиданный вылет команды из Кубка Италии от «Кремонезе».

«Мы разочарованы. Видно, как плохо мы владели мячом, но матч был под нашим контролем. За исключением нескольких моментов они мало что смогли сделать. Мы пропустили в ситуации, когда потеряли мяч на выходе из штрафной площади, вот как это работает», — приводит слова лидера итальянской Серии А издание Sportmediaset. 

По мнению специалиста, игроки «партенопейцев» допустили простые ошибки, что усложнило ход встречи. Спаллетти отметил, что команда должна была сыграть в более закрытый футбол в концовке, что не позволило бы сопернику отыграться.

Напомним, что «Наполи» сыграл с «Кремонезе» со счётом 2:2, вылетев из Кубка на стадии 1/8 финала в серии пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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Окончен после пенальти
Наполи Наполи
Кремонезе Кремонезе
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