Расслабившийся «Наполи» проиграл в Кубке «Кремонезе»

В Кубке Италии «Наполи» играл против «Кремонезе», одного из аутсайдеров Серии А. Хозяева поначалу выглядели расслабленно, что привело к голу. Атака левым флангом, Давид Окереке прострелил на Даниэля Чофани, тот не смог пробить, но Шарль Пикель был тут как тут и открыл счет. В следующей атаке Окереке нанес сильный удар и минимально промахнулся. Был шанс и у Джакомо Квальяты, но мяч остановил защитник.

И только под конец тайма «Наполи» ожил. Сначала лидеры Серии А просто затолкали мяч в сетку рядом ударов, Жуан Жезус стал автором гола, при этом судья имел право фиксировать нападение на голкипера. В следующей атаке последовал навес с левого фланга, и Джованни Симеоне головой забил победный гол.

После перерыва Джакомо Распадори опередил голкипера, но с близкого расстояния не попал в створ. Эльиф Элмас проник в штрафную и сам пробивал, но рикошет от защитника спас гостей. На 87-й минуте «Наполи» был наказан. Неприкрытый Феликс Афена-Гьян головой расстрелял ворота - 2:2.

На 100-й минуте гости остались вдесятером, тут же неаполитанцы в одной атаке дважды попали в каркас ворот. Маттео Политано в выгодной ситуации не справился с голкипером, а Симеоне на добивании не попал в рамку.

В итоге серия пенальти, где лучше били игроки гостей - 4:5.