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Италия. Кубок Италии

Расслабившийся «Наполи» проиграл в Кубке «Кремонезе»

18 Января 2023 • 01:52 Комментировать
Наполи
2:2
Кремонезе
окончен после пенальти

В Кубке Италии «Наполи» играл против «Кремонезе», одного из аутсайдеров Серии А. Хозяева поначалу выглядели расслабленно, что привело к голу. Атака левым флангом, Давид Окереке прострелил на Даниэля Чофани, тот не смог пробить, но Шарль Пикель был тут как тут и открыл счет. В следующей атаке Окереке нанес сильный удар и минимально промахнулся. Был шанс и у Джакомо Квальяты, но мяч остановил защитник.

И только под конец тайма «Наполи» ожил. Сначала лидеры Серии А просто затолкали мяч в сетку рядом ударов, Жуан Жезус стал автором гола, при этом судья имел право фиксировать нападение на голкипера. В следующей атаке последовал навес с левого фланга, и Джованни Симеоне головой забил победный гол.

После перерыва Джакомо Распадори опередил голкипера, но с близкого расстояния не попал в створ. Эльиф Элмас проник в штрафную и сам пробивал, но рикошет от защитника спас гостей. На 87-й минуте «Наполи» был наказан. Неприкрытый Феликс Афена-Гьян головой расстрелял ворота - 2:2.

На 100-й минуте гости остались вдесятером, тут же неаполитанцы в одной атаке дважды попали в каркас ворот. Маттео Политано в выгодной ситуации не справился с голкипером, а Симеоне на добивании не попал в рамку.

В итоге серия пенальти, где лучше били игроки гостей - 4:5.

Протокол игры  
Наполи

2:2

(пен. 4:5)

Кремонезе
  18'Пикель Шарль (0:1)
(1:1) Жуан Жезус33'  
(2:1) Симеоне Джованни36'  
  87'Афена-Гьян Феликс (2:2)
Мерет АлексБерешиньски БартошЭстигор Лео 82' (Мин-Чжэ Ким ( 82') Жуан Жезус  90'Оливера МатиасН'Домбеле Тангай 102' (Осимхен Виктор ( 102') Гаэтано Джанлука 65' (Лоботка Станислав ( 65') Элмас Эльиф 85' (Зелиньски Пётр ( 85') Распадори Джакомо 65' (Политано Маттео ( 65') Дзербин Алессио  61' 65' (Замбо-Ангисса Андре-Франк ( 65') Симеоне Джованни
Запасные: Ди Лоренцо ДжованниСиригу СальватореЗедадка КаримМарфелла ДавидеРуй МариуРрахмани Амир
Карнесекки МаркоХендри Джек 82' (Дзанимачча Лука ( 82') Бьянкетти МаттеоВаскес Хоан  29'Кваглиата Джакомо  58' 70' (Валери Эмануэле ( 70'  93') Серникола Леонардо  90'  100'Мейте Суалихо  90'Кастаньетти Микеле 66' (Буонаюто Кристиан ( 66') Пикель Шарль 108' (Айву Эмануэль ( 108') Чофани Даниэль 66' (Цаджу Франк ( 66') Окереке Давид  45' 65' (Афена-Гьян Феликс ( 65')
Запасные: Миланезе ТоммазоСарр МухамадуСаро Джанлука
17 января.

 

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Окончен после пенальти
Наполи Наполи
Кремонезе Кремонезе
2
2
1.28 5.90 10.50
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