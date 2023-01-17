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Италия. Кубок Италии

Кварацхелия не попал в заявку «Наполи» на кубковый матч

17 Января 2023 • 23:01 Комментировать
Наполи
2:1
Кремонезе
1 1.28 X 5.90 2 10.50
1-й тайм

Тренерский штаб «Наполи» во главе с Лучано Спаллетти, похоже, решил поберечь одну из самых главных своих звёзд для матчей Серии А. Так, Хвича Кварацхелия не попал в заявку «адзурри» на матч 1/8 финала Кубка Италии с «Кремонезе», который уже скоро стартует в городе Неаполь на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Напомним, в последнем на данный момент матче «Наполи» в Серии А грузин забил гол в ворота «Ювентуса», а ещё отдал два ассиста. Сейчас Кварацхелия, безусловно, является одним из самых лучших игроков чемпионата Италии.

Портал Liveresult проводит текстовую трансляцию вечерней встречи для всех любителей итальянского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Кремонезе Хвича Кварацхелия
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НАПОЛИ КРЕМОНЕЗЕ
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Наполи Наполи
Кремонезе Кремонезе
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1.28 6.00 11.00
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