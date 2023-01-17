Кварацхелия не попал в заявку «Наполи» на кубковый матч

Тренерский штаб «Наполи» во главе с Лучано Спаллетти, похоже, решил поберечь одну из самых главных своих звёзд для матчей Серии А. Так, Хвича Кварацхелия не попал в заявку «адзурри» на матч 1/8 финала Кубка Италии с «Кремонезе», который уже скоро стартует в городе Неаполь на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Напомним, в последнем на данный момент матче «Наполи» в Серии А грузин забил гол в ворота «Ювентуса», а ещё отдал два ассиста. Сейчас Кварацхелия, безусловно, является одним из самых лучших игроков чемпионата Италии.

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