Агент Буффона: «Его главный козырь - позиция»

Миланский «Интер» с трудом одолел в 1/8 финала Кубка Италии «Парму», в воротах «крестоносцев» чудеса творил Джанлуиджи Буффон, который в свои 44 года отразил сложнейший удар Джеко - тот, как известно, с близкого расстояния и со второго этажа бьет просто убойно.

- Что он сотворил на «Сан-Сиро» это исключительно. Гол Ачерби взять было невозможно. А вот отраженный удар Джеко - я бы не назвал чудом, потому что Джиджи всегда отражает такие удары. Он - вратарь позиции, в отличие от Онаны, который полагается на свои рефлексы, - цитирует слова Сильвано Мартины итальянское новостное агентство ITASportPress.