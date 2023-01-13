Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

Агент Буффона: «Его главный козырь - позиция»

13 Января 2023 • 04:50 Комментировать
Интер Милан
2:1
Парма
окончен после доп. времени

Миланский «Интер» с трудом одолел в 1/8 финала Кубка Италии «Парму», в воротах «крестоносцев» чудеса творил Джанлуиджи Буффон, который в свои 44 года отразил сложнейший удар Джеко - тот, как известно, с близкого расстояния и со второго этажа бьет просто убойно.

- Что он сотворил на «Сан-Сиро» это исключительно. Гол Ачерби взять было невозможно. А вот отраженный удар Джеко - я бы не назвал чудом, потому что Джиджи всегда отражает такие удары. Он - вратарь позиции, в отличие от Онаны, который полагается на свои рефлексы, - цитирует слова Сильвано Мартины итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Парма Джанлуиджи Буффон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Дженоа Дженоа
1
0
1.45 4.40 7.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Января
04:50 · Италия. Кубок
Агент Буффона: «Его главный козырь - позиция»
00:57 · Италия. Кубок
Гол Дибалы позволил «Роме» пробиться в 1/4 финала Кубка
12 Января
21:59 · Италия. Кубок
«Фиорентина» спокойно обыграла «Сампдорию» в Кубке
05:50 · Италия. Кубок
«Торино» обыграл «Милан» дважды за сезон впервые с 1985 года
03:40 · Италия. Кубок
Автор гола «Торино»: «Самый важный гол в моей карьере»
03:20 · Италия. Кубок
Тонали: «Плохо, мы разочарованы»
03:10 · Италия. Кубок
Юрич: «Провели отличный матч»
03:02 · Италия. Кубок
Пиоли: «Думали, что будет легко, но оказалось наоборот»
01:40 · Италия. Кубок
«Милан» пропустил от «Торино» в дополнительное время и покинул Кубок Италии
11 Января
23:00 · Италия. Кубок
Миранчук начал кубковый матч против «Милана» в стартовом составе
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 2
22:14 · Италия. Кубок
​«Рома» - «Дженоа»: прогноз на матч Кубка Италии – 12 января 2023
05:30 · Италия. Кубок
Наставник «Пармы»: «Сыграли достойно, но ничего не получили»
05:20 · Италия. Кубок
Асллани: «Было непросто, как и год назад с «Эмполи»
05:10 · Италия. Кубок
Ачерби: «Теперь побеждаем «Верону» и ждём «Милан»
Все новости
Рекомендуем