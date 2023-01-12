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Италия. Кубок Италии

«Торино» обыграл «Милан» дважды за сезон впервые с 1985 года

12 Января 2023 • 05:50 Комментировать
Милан
0:1
Торино
окончен после доп. времени

Громкой неожиданностью завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, «Милан», выступавший в качестве чемпиона страны, в дополнительное время пропустил от «Торино» и выбыл из турнира. Особую ценность победе «Торино» придает тот факт, что команда добилась ее, играя в меньшинстве после удаления в своем составе на 70-й минуте.

Стоит заметить, что и в чемпионате Италии «Торино» обыграл «Милан» со счетом 2:1 - и впервые с 1985 года дважды обыграл «Милан» по ходу сезона. Но тогда это произошло в чемпионате страны, а такого, чтобы «Торино» дважды обыгрывал «Милан» в разных турнирах, не случалось с 1969 года. 

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Милан Торино
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Окончен после доп. времени
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