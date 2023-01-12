«Торино» обыграл «Милан» дважды за сезон впервые с 1985 года

Громкой неожиданностью завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, «Милан», выступавший в качестве чемпиона страны, в дополнительное время пропустил от «Торино» и выбыл из турнира. Особую ценность победе «Торино» придает тот факт, что команда добилась ее, играя в меньшинстве после удаления в своем составе на 70-й минуте.

Стоит заметить, что и в чемпионате Италии «Торино» обыграл «Милан» со счетом 2:1 - и впервые с 1985 года дважды обыграл «Милан» по ходу сезона. Но тогда это произошло в чемпионате страны, а такого, чтобы «Торино» дважды обыгрывал «Милан» в разных турнирах, не случалось с 1969 года.