Автор гола «Торино»: «Самый важный гол в моей карьере»

«Милан» проиграл «Торино» в дополнительное время и покинул Кубок Италии. Решающий гол в составе «гранатовых» забил французский полузащитник Ндари Адопо. Он отличился за шесть минут до окончания дополнительного времени матча. Адопо считает свой гол самым важным в карьере.

- Кубок или чемпионат, для нас ничего не меняется. Мы знали, что «Милан» всегда играет от нападения, но мы смогли остаться в игре даже после потери удаленного игрока. Я забил важнейший гол. Это самый важный гол моей карьеры. Футболку, в которой я сделал это, подарю своей семье, - цитирует слова Ндари Адопо pianetamilan.it.