Тонали: «Плохо, мы разочарованы»

«Милан» проиграл «Торино» в дополнительное время и покинул Кубок Италии. Поражение своей команды прокомментировал полузащитник чемпионов Италии Сандро Тонали. Он не стал скрывать свое разочарование, дав понять, что команда не проявила должной воли к победе.

Напомним, что и в матче предыдущего тура Серии А «Милан» упустил победу в игре с «Ромой», ведя в счете 2:0 за пять минут до финального свистка.

- Плохо. Мы разочарованы. Но, к счастью, у нас есть и другие турниры, и в этом прелесть футбола. Вскоре это забудется. Мы проанализируем поражение, хотя понятно, что нас подловили в одной атаке, когда все были впереди и пытались забить, - цитирует Тонали pianetamilan.it.