Юрич: «Провели отличный матч»

«Милан» проиграл «Торино» в дополнительное время и покинул Кубок Италии. Наставник «Торино» Иван Юрич считает, что его команда провела отличный матч. Напомним, что в составе «Торино» выступает российский игрок - это полузащитник Алексей Миранчук.

- Мы провели отличный матч, особенно после удаления. Мы не только оборонялись, но и предлагали что-то впереди. Надеюсь, победа зарядит команду должной энергией. Я хочу видеть, как команда растет, - цитирует слова Юрича pianetamilan.it.

Напомним, что «Торино» является пятикратным победителем Кубка Италии, однако в последний раз это случилось в далеком 1993 году.