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Италия. Кубок Италии

Юрич: «Провели отличный матч»

12 Января 2023 • 03:10 Комментировать
Милан
0:1
Торино
окончен после доп. времени

«Милан» проиграл «Торино» в дополнительное время и покинул Кубок Италии. Наставник «Торино» Иван Юрич считает, что его команда провела отличный матч. Напомним, что в составе «Торино» выступает российский игрок - это полузащитник Алексей Миранчук.

- Мы провели отличный матч, особенно после удаления. Мы не только оборонялись, но и предлагали что-то впереди. Надеюсь, победа зарядит команду должной энергией. Я хочу видеть, как команда растет, - цитирует слова Юрича pianetamilan.it.

Напомним, что «Торино» является пятикратным победителем Кубка Италии, однако в последний раз это случилось в далеком 1993 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Торино Иван Юрич
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