Пиоли: «Думали, что будет легко, но оказалось наоборот»

«Милан» проиграл «Торино» в дополнительное время и покинул Кубок Италии - турнир, в котором победа по итогам сезона представлялась наиболее вероятной для чемпиона Италии. Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал неудачу клуба, он считает, что случилась недооценка соперника, что демотивировало игроков команды.

- Мы думали, что будет легко, настроились на простой матч, а с таким настроем случается, что теряется игра. Мы были слишком нетерпеливы в обращении с мячом, а также не смогли разыграть численное большинство состава, - цитирует слова наставника «Милана» pianetamilan.it.