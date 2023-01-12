«Милан» пропустил от «Торино» в дополнительное время и покинул Кубок Италии

Действующий чемпион Италии, «Милан», покинул Кубок страны - клуб проиграл «Торино» в дополнительное время, пропустив гол от Ндари Адопо. При этом «Торино» к тому моменту уже 45 минут как играл вдесятером после удаления Коффи Джиджи.

Но, несмотря на это, «гранатовые» провели быструю контратаку и смогли огорчить чемпиона, а затем выстоять до конца.