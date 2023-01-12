Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

«Милан» пропустил от «Торино» в дополнительное время и покинул Кубок Италии

12 Января 2023 • 01:40 Комментировать
Милан
0:1
Торино
окончен после доп. времени

Действующий чемпион Италии, «Милан», покинул Кубок страны - клуб проиграл «Торино» в дополнительное время, пропустив гол от Ндари Адопо. При этом «Торино» к тому моменту уже 45 минут как играл вдесятером после удаления Коффи Джиджи.

Но, несмотря на это, «гранатовые» провели быструю контратаку и смогли огорчить чемпиона, а затем выстоять до конца.  

Протокол игры  
Милан0:1Торино
  114'Адопо Ндари (0:1)
Татарушану ЧиприанКалюлю ПьерГаббия Маттео 77' (Жиру Оливье ( 77') Томори ФикайоДест Серджиньо 110' (Калабрия Давиде ( 110') Тонали СандроПобега Томмазо 77' (Эрнандес Тео ( 77') Вранкс Астер 83' (Беннасер Исмаэль ( 83') Диас Браим 67' (Леау Рафаэл ( 67') Салемакерс Алексис 67' (Мессьяс Жуниор ( 67') Де Кетеларе Шарль
Запасные: Бакайоко ТьемуэЛазетич МаркоАдли ЯсинМиранте АнтониоНава Лапо
Милинкович-Савич Ваня  90'Джиджи Коффи  14'  70'Шуурс ПеррБуонджорно АлессандроСинго Вилфред 111' (Байейе Брайан ( 111') Родригес Рикардо 81' (Линетти Кароль ( 81') Лукич СашаРиччи Самуэле 91' (Адопо Ндари ( 91') Миранчук Алексей 90' (Сек Демба ( 90'  109') Влашич Никола 81' (Войвода Мергим ( 81') Санабрия Антонио 71' (Зима Давид ( 71')
Запасные: Бериша ЭтритГинейтис ГвидасГарбетт МэттьюДжемелло ЛукаКарамо ЯннРадоньич Неманья
11 января.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Торино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после доп. времени
Милан Милан
Торино Торино
0
1
1.60 4.00 5.70
Видео
12.01.23 в 20:00
Фиорентина Фиорентина
Сампдория Сампдория
1.68 3.95 5.20
Видео
12.01.23 в 23:00
Рома Рома
Дженоа Дженоа
1.53 4.60 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Января
01:40 · Италия. Кубок
«Милан» пропустил от «Торино» в дополнительное время и покинул Кубок Италии
11 Января
23:00 · Италия. Кубок
Миранчук начал кубковый матч против «Милана» в стартовом составе
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:14 · Италия. Кубок
​«Рома» - «Дженоа»: прогноз на матч Кубка Италии – 12 января 2023
05:30 · Италия. Кубок
Наставник «Пармы»: «Сыграли достойно, но ничего не получили»
05:20 · Италия. Кубок
Асллани: «Было непросто, как и год назад с «Эмполи»
05:10 · Италия. Кубок
Ачерби: «Теперь побеждаем «Верону» и ждём «Милан»
05:03 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги: «Я доволен»
01:36 · Италия. Кубок
«Интер» едва не вылетел из Кубка от «Пармы» 1
00:01 · Италия. Кубок
Буффон проводит 50-й матч на «Сан-Сиро» в карьере
10 Января
22:30 · Италия. Кубок
«Интер» - «Парма»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
20:43 · Италия. Кубок
«Милан» - «Торино»: прогноз на матч Кубка Италии – 11 января 2023
09 Января
15:53 · Италия. Кубок
«Интер» - «Парма»: прогноз на матч Кубка Италии – 10 января 2023
19 Октября
22:41 · Италия. Кубок
«Парма» обыграла «Бари» и теперь сразится с «Интером» в 1\8 финала Кубка Италии
18 Октября
23:59 · Италия. Кубок
«Торино» без Миранчука разгромил «Читаделлу» 1
Все новости
Рекомендуем