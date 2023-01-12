«Милан» пропустил от «Торино» в дополнительное время и покинул Кубок Италии

Действующий чемпион Италии, «Милан», покинул Кубок страны - клуб проиграл «Торино» в дополнительное время, пропустив гол от Ндари Адопо. При этом «Торино» к тому моменту уже 45 минут как играл вдесятером после удаления Коффи Джиджи.
Но, несмотря на это, «гранатовые» провели быструю контратаку и смогли огорчить чемпиона, а затем выстоять до конца.
Протокол игры
|114'Адопо Ндари (0:1)
Татарушану Чиприан•Калюлю Пьер•Габбия Маттео77' (Жиру Оливье (77') •Томори Фикайо•Дест Серджиньо110' (Калабрия Давиде (110') •Тонали Сандро•Побега Томмазо77' (Эрнандес Тео (77') •Вранкс Астер83' (Беннасер Исмаэль (83') •Диас Браим67' (Леау Рафаэл (67') •Салемакерс Алексис67' (Мессьяс Жуниор (67') •Де Кетеларе Шарль
Милинкович-Савич Ваня• 90'Джиджи Коффи 14'• 70'Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Синго Вилфред111' (Байейе Брайан (111') •Родригес Рикардо81' (Линетти Кароль (81') •Лукич Саша•Риччи Самуэле91' (Адопо Ндари (91') •Миранчук Алексей90' (Сек Демба (90') • 109'Влашич Никола81' (Войвода Мергим (81') •Санабрия Антонио71' (Зима Давид (71')
11 января.
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