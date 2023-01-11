Миранчук начал кубковый матч против «Милана» в стартовом составе

Российский полузащитник итальянского клуба «Торино» Алексей Миранчук – в стартовом составе на сегодняшний матч «Торино» против «Милана» на стадии 1/8 финала Кубка Италии. Игра проходит сегодня на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в Серии А команда Миранчука идёт на 10-й строчке с 23 набранными очками. «Милан» куда выше – на втором месте, у «россонери» 37 набранных очков и отставание от лидера чемпионата из Неаполя на семь очков.

Прямую текстовую трансляцию встречи смотрите на портале Liveresult.ru.