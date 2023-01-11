Наставник «Пармы»: «Сыграли достойно, но ничего не получили»

«Интер» с большим трудом справился с «Пармой» в матче 1/8 финала Кубка Италии, «змеям» потребовалось дополнительное время для того, чтобы все-таки задушить «крестоносцев», решающий, победный гол фаворит забил на 110-й минуте игры. Наставник «Пармы», бывший итальянский нападающий Фабио Пеккья, доволен выступлением своих игроков, но не итогами матча.

- Спасибо за комплименты, но было бы лучше все-таки выиграть. Сыграли мы достойно, но не получили результат. Старались прессинговать, высоко встречать противника, отрабатывать, потому жаль, что ничего не получили, - цитирует слова Пеккьи fcinter1908.it.