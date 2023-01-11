Асллани: «Было непросто, как и год назад с «Эмполи»

«Интер» с большим трудом справился с «Пармой» в матче 1/8 финала Кубка Италии, «змеям» потребовалось дополнительное время для того, чтобы все-таки задушить «крестоносцев». Албанский защитник миланского клуба Кристьян Асллани прокомментировал итоги матча, он вспомнил о прошлогоднем противостоянии с «Эмполи», в котором «Интеру» также с большим трудом удалось добиться победы, в дополнительное время.

- Конечно, довольны, что прошли дальше. Но было непросто, как и с «Эмполи» в прошлом году. «Парма» хорошо защищалась, но нам удалось отыграться в основное время. Было мало свободного пространства. Во втором тайме его стало чуть больше, они стали играть ниже. всегда стараюсь для команды, - цитирует албанского футболиста fcinter1908.it.