Ачерби: «Теперь побеждаем «Верону» и ждём «Милан»

«Интер» с большим трудом справился с «Пармой» в матче 1/8 финала Кубка Италии, «змеям» потребовалось дополнительное время для того, чтобы все-таки задушить «крестоносцев». Победный гол на 110-й минуте записал на свой счет Франческо Ачерби, который прокомментировал итоги матча.

- Я попробовал, увидел возможность - и забил. Все получилось. Теперь надо обыграть «Верону» и думать о матче Суперкубка с «Миланом». Мы привыкли бороться до конца в каждом турнире, будем стараться и там. Посмотрим, - цитирует слова Ачерби fcinter1908.it.

Напомним, что «Интер» является действующим обладателем Кубка Италии.