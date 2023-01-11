Симоне Индзаги: «Я доволен»

«Интер» с большим трудом справился с «Пармой» в матче 1/8 финала Кубка Италии, «змеям» потребовалось дополнительное время для того, чтобы все-таки задушить «крестоносцев». Симоне Индзаги, наставник «Интера», прокомментировал итоги матча:

- Трудный матч, мы могли и получше передвигать мяч и позиционироваться на поле. Получили гол с единственного удара по нашим воротам. Но смогли неплохо ответить. Я доволен итогами матча, хотя и хотелось бы избежать дополнительного времени, - цитирует слова специалиста fcinter1908.it.

Напомним, что «Интер» является действующим обладателем Кубка Италии, выиграв турнир весной прошлого года.