«Интер» едва не вылетел из Кубка от «Пармы»

Стадия 1/8 финала Кубка Италии едва не стартовала с сенсации. «Интер» принимал «Парму» и в который раз подряд не смог её обыграть на своём стадионе в основное время.

Миланцы радикально обновили состав после неудачи против «Монцы», но всё равно 0 ударов в створ за 87 минут - это никуда не годится. В конце первого тайма Станко Юрич со средней дистанции пробил без шансов для голкипера. Что касается неголевых моментов. Роберто Гальярдини нанес удар рядом со штангой, а у гостей Адриан Бенедычак пробил с лета, но голкипер выручил.

Лишь в самой концовке «Интер» потревожил Джанлуиджи Буффона, Лаутаро Мартинес с линии штрафной в касание послал мяч в цель. В овертайме голкипер гостей кулаком вынес мяч подальше, и Франческо Ачерби головой по невероятной траектории отправил мяч в девятку, принеся «Интеру» победу - 2:1.