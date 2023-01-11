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Италия. Кубок Италии

«Интер» едва не вылетел из Кубка от «Пармы»

11 Января 2023 • 01:36 Комментировать
Интер Милан
2:1
Парма
окончен после доп. времени

Стадия 1/8 финала Кубка Италии едва не стартовала с сенсации. «Интер» принимал «Парму» и в который раз подряд не смог её обыграть на своём стадионе в основное время.

Миланцы радикально обновили состав после неудачи против «Монцы», но всё равно 0 ударов в створ за 87 минут - это никуда не годится. В конце первого тайма Станко Юрич со средней дистанции пробил без шансов для голкипера. Что касается неголевых моментов. Роберто Гальярдини нанес удар рядом со штангой, а у гостей Адриан Бенедычак пробил с лета, но голкипер выручил.

Лишь в самой концовке «Интер» потревожил Джанлуиджи Буффона, Лаутаро Мартинес с линии штрафной в касание послал мяч в цель. В овертайме голкипер гостей кулаком вынес мяч подальше, и Франческо Ачерби головой по невероятной траектории отправил мяч в девятку, принеся «Интеру» победу - 2:1.

Протокол игры  
Интер Милан2:1Парма
  38'Юрич Станко (0:1)
(1:1) Мартинес Лаутаро88'  
(2:1) Ачерби Франческо110'  
Онана АндреД'Амброзио Данило 81' (Ачерби Франческо ( 81') Де Врей СтефанБастони Алессандро 66' (Димарко Федерико ( 66'  106') Дюмфрис Дензел 67' (Белланова Рауль ( 67') Госенс Робин 81' (Дармиан Маттео ( 81') Гальярдини РобертоАслани КристьянМхитарян Генрих 67' (Джеко Эдин ( 67') Мартинес ЛаутароКорреа Хоакин 113' (Шкриньяр Милан ( 113')
Запасные: Фонтанаросса АлессандроКарбони ВалентинДзанотти МаттиаБразао ГабриэльКордац АлексКуратоло ДеннисСтанкович Александер
Буффон ДжанлуиджиДель Прато ЭнрикоБолог БотондОсорио ЙорданВаленти Лаутаро 106' (Чиркати Алессандро ( 106') Эстевес Науэль 74' (Инглезе Роберто ( 74') Бернабе Адриан  45' 81' (Эно Антони ( 81') Ман Деннис 26' (Юрич Станко ( 26') Зом Симон 81' (Михэйлэ Валентин ( 81') Бенедычак Адриан 74' (Камара Дрисса ( 74'  79') Васкес Франко
Запасные: Тутино ДженнароЧичисола ЛеандроБонни Анж-ЙоанШарпантье ГабриэльАнсальди КристианКулибали ВойоКорви Эдоардо
10 января.

 

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