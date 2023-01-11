Буффон проводит 50-й матч на «Сан-Сиро» в карьере

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон проводит 50-й матч на стадионе «Сан-Сиро» в своей продолжительной игровой карьере.

Напомним, сегодня его «Парма», выступающая в Серии Б, встречается в Кубке Италии с «Интером» на стадии 1/8 финала. Буффон, разумеется, вышел в стартовом составе, и пока его команда по итогам первого тайма ведёт – 1:0. Единственный мяч забил Юрич Станко.

Впервые на «Сан-Сиро» Буффон сыграл в далёком 1996 году – 27 лет тому назад, тоже будучи игроком «Пармы».

Отметим, что 28 января Буффон отпразднует своё 45-летие.

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