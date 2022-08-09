Берарди едва не подрался с фанатом после проигранного матча

Мы уже сообщали о том, что «Сассуоло» досрочно покинул Кубок Италии, вылетев после первого е своего матча с «Моденой». Это настолько расстроило нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди, что после матча он едва не устроил драку с фанатом. Как пояснил Берарди после игры, оппонент спровоцировал его, оскорбив семью.

- Я должен извиниться за случившееся, мы профессионалы и не должны подавать плохой пример молодежи. Но в этой ситуации были затронуты дорогие мне чувства, моя семья, моя жена, мой сын. Тем не менее, приношу свои извинения и болельщикам команды-соперницы, - написал в одной из социальных сетей нападающий.