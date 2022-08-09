«Сассуоло» уже выбыл из Кубка Италии

Сражение за Кубок Италии в этом сезоне для «Сассуоло» оказалось коротким - «нероверди» уже выбыли из турнира, проиграв вышедшей по итогам минувшего сезона в Серию Б «Модене».

Уже в первом тайме фаворит пропустил два гола, хотя под конец первой половины встречи Берарди заработал пенальти и реализовал его. Но в начале второй половины встречи подопечные Алессио Дионизи пропустили снова. Каан Айхан сумел отыграть один гол после стандарта, но финальный штурм так и не принес результатов для «Сассуоло», и команда покинула Кубок Италии.

В прошлом году «Сассуоло» добрался до четвертьфинала Кубка Италии - это был лучший результат в истории клуба.