Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

Аллегри: Мы проявили зрелость

03 Марта 2022 • 03:41 Комментировать
Фиорентина
0:1
Ювентус
окончен

«Ювентус» переиграл в первом полуфинальном матче Кубка Италии «Фиорентину», победу принес прорыв Куадрадо уже в добавленное арбитром время - колумбиец прострелил, мяч попал в ногу Венути и заскочил в сетку. Это была типичная победа Аллегри - без особого шика и блеска, но надежно.

- «Фиорентина» неплохо сыграла, надо ее похвалить. У нас было много отсутствующих, но мы смогли проявить зрелость и выиграли. Сегодня все хорошо сыграли, но особенно хорошо провел встречу Данило, он был на высочайшем уровне. Мы продолжаем постепенно расти и делать шаги вперед, - заявил Аллегри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фиорентина 0:1 Ювентус 2.60 3.10 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Марта
03:41 · Италия. Кубок
Аллегри: Мы проявили зрелость
00:58 · Италия. Кубок
«Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины»
00:15 · Италия. Серия А
Шкриньяр: «Мы по-прежнему являемся сильной командой»
02 Марта
23:23 · Италия. Кубок
Недвед: «Влахович меня удивил, за ним будущее»
22:52 · Италия. Кубок
Бароне – о матче с «Ювентусом»: «Для нас это как финал чемпионата мира»
22:30 · Италия. Кубок
«Фиорентина» — «Ювентус»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
22:11 · Италия. Кубок
«Ювентус» объявил состав на матч с «Фиорентиной», Влахович выйдет в стартовом составе
21:59 · Италия. Кубок
На подходах к стадиону «Фиорентины» массово раздают свистки для освистывания Влаховича
20:38 · Италия. Кубок
Оливера: «Влахович не будет праздновать, если забьёт гол «Фиорентине»
11:50 · Италия. Кубок
Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Ювентусом»
11:00 · Италия. Кубок
Фанаты «Фиорентины» готовят Влаховичу «тёплый приём»
09:05 · Италия. Кубок
Эрнандес: «Милан» проводит невероятный сезон
08:22 · Италия. Кубок
Госенс уверен, что «Интер» ещё скажет своё слово в ответном матче с «Миланом»
05:48 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги: «Мы мало рисковали»
04:51 · Италия. Кубок
Пиоли: «Ничья несправедлива, мы заслуживали победу»
Все новости
Рекомендуем