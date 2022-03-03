Аллегри: Мы проявили зрелость

«Ювентус» переиграл в первом полуфинальном матче Кубка Италии «Фиорентину», победу принес прорыв Куадрадо уже в добавленное арбитром время - колумбиец прострелил, мяч попал в ногу Венути и заскочил в сетку. Это была типичная победа Аллегри - без особого шика и блеска, но надежно.

- «Фиорентина» неплохо сыграла, надо ее похвалить. У нас было много отсутствующих, но мы смогли проявить зрелость и выиграли. Сегодня все хорошо сыграли, но особенно хорошо провел встречу Данило, он был на высочайшем уровне. Мы продолжаем постепенно расти и делать шаги вперед, - заявил Аллегри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.