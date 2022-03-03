«Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины»

В первом матче полуфинала Кубка Италии «Ювентус» на выезде играл против «Фиорентины».

Уже на первых минутах встречи Перин едва не привёз гол в свои ворота, но Бонавентура туринцев простил, промазав по пустому створу. «Фиалки» имели ещё два неплохих момента в первом тайме, но в обоих случаях не попадали по воротам, Перину не приходилось вступать в игру. С опасного момента началась и вторая половина, Иконе выскочил на рандеву с Перином, но попал в штангу. «Фиорентина» продолжала играть интереснее, но футбол не всегда справедлив. Куадрадо с правого фланга прострелил в штрафную хозяев, мяч попал в Венути, от которого закатился в сетку. «Ювентус» одерживает победу с минимальным счётом.