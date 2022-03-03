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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины»

03 Марта 2022 • 00:58 Комментировать
Фиорентина
0:1
Ювентус
окончен

В первом матче полуфинала Кубка Италии «Ювентус» на выезде играл против «Фиорентины».

Уже на первых минутах встречи Перин едва не привёз гол в свои ворота, но Бонавентура туринцев простил, промазав по пустому створу. «Фиалки» имели ещё два неплохих момента в первом тайме, но в обоих случаях не попадали по воротам, Перину не приходилось вступать в игру. С опасного момента началась и вторая половина, Иконе выскочил на рандеву с Перином, но попал в штангу. «Фиорентина» продолжала играть интереснее, но футбол не всегда справедлив. Куадрадо с правого фланга прострелил в штрафную хозяев, мяч попал в Венути, от которого закатился в сетку. «Ювентус» одерживает победу с минимальным счётом.

Фиорентина 0:1Ювентус
  90'Венути Лоренцо (0:1)
Терраччиано ПьетроОдриосола Альваро  46' (Венути Лоренцо (  46') Миленкович Никола   72'Роша Игор IIБираги КристианоБонавентура Джакомо   71'Торрейра Лукас   90'Кастровилли Гаэтано  84' (Гонсалес Николас (  84') Иконе Жонатан  84' (Дункан Альфред (  84') Пёнтек Кшиштоф  65' (Соттил Рикардо (  65') Сапонара Риккардо  65' (Кабрал Артур (  65')
Запасные: Destiny EgharevbaРосати АнтониоКальехон ХосеАмрабат СофьянДронговски БартломейТерзич АлексаМале Юссеф
Перин МаттиаДанило ЛуисДе Лихт МаттайсДе Шильо Маттиа   79'Аке Марли  46' (Куадрадо Хуан (  46') Локателли МануэльМело АртурРабио АдриенПеллегрини Лука   57'Кин Мойзе  59' (Мората Альваро (  59') Влахович Душан
Запасные: Щесны ВойцехDiego StramaccioniБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоСоуле МатиасМиретти Фабио
02 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина
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окончен Фиорентина 0:1 Ювентус 2.60 3.10 2.95
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