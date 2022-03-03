«Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины»

В первом матче полуфинала Кубка Италии «Ювентус» на выезде играл против «Фиорентины».
Уже на первых минутах встречи Перин едва не привёз гол в свои ворота, но Бонавентура туринцев простил, промазав по пустому створу. «Фиалки» имели ещё два неплохих момента в первом тайме, но в обоих случаях не попадали по воротам, Перину не приходилось вступать в игру. С опасного момента началась и вторая половина, Иконе выскочил на рандеву с Перином, но попал в штангу. «Фиорентина» продолжала играть интереснее, но футбол не всегда справедлив. Куадрадо с правого фланга прострелил в штрафную хозяев, мяч попал в Венути, от которого закатился в сетку. «Ювентус» одерживает победу с минимальным счётом.
|90'Венути Лоренцо (0:1)
Терраччиано Пьетро•Одриосола Альваро 46' (Венути Лоренцо ( 46') •Миленкович Никола • 72'Роша Игор II•Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо • 71'Торрейра Лукас • 90'Кастровилли Гаэтано 84' (Гонсалес Николас ( 84') •Иконе Жонатан 84' (Дункан Альфред ( 84') •Пёнтек Кшиштоф 65' (Соттил Рикардо ( 65') •Сапонара Риккардо 65' (Кабрал Артур ( 65')
Перин Маттиа•Данило Луис•Де Лихт Маттайс•Де Шильо Маттиа • 79'Аке Марли 46' (Куадрадо Хуан ( 46') •Локателли Мануэль•Мело Артур•Рабио Адриен•Пеллегрини Лука • 57'Кин Мойзе 59' (Мората Альваро ( 59') •Влахович Душан
02 марта.