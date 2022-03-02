Недвед: «Влахович меня удивил, за ним будущее»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед лестно высказался о нападающем Душане Влаховиче.

«Признаюсь, что Влахович меня удивил. Я могу сравнить его с великими футболистами, например, с Криштиану Роналду. Я всегда знал, что он является хорошим игроком, просто вдумайтесь, Душан родился в 2000-м году, если продолжать в том же духе, то можно войти в историю.

Я уверен, что будущее будет за ним. Он очень умён, умеет правильно готовиться к матчем и очень скромен, что невероятно важно для игрока, чтобы стать чемпионом. Он находится на правильном пути. Очень приятно, когда молодые талантливые игроки приходят ко мне за советом, чувствую себя полезным», - цитирует Недведа Mediaset.