Бароне – о матче с «Ювентусом»: «Для нас это как финал чемпионата мира»

Директор «Фиорентины» Джо Бароне пообщался с журналистами перед первым матчем полуфинала Кубка Италии с «Ювентусом».

«Очевидно, что это очень важная игра для нас, потому что мы со всей серьёзностью относимся к Кубку Италии – это способ попасть в еврокубки. Для нас это будто финал чемпионата мира, мы заслужили право играть на такой стадии, теперь хотим показать свой максиму», - цитирует функционера Mediaset.

Матч между «Фиорентиной» и «Ювентусом» состоится сегодня, второго марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени. Во втором полуфинале сражаются «Милан» и «Интер».