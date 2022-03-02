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Италия. Кубок Италии

Бароне – о матче с «Ювентусом»: «Для нас это как финал чемпионата мира»

02 Марта 2022 • 22:52 Комментировать
Фиорентина
0:0
Ювентус
2.80 3.25 2.60
1-й тайм

Директор «Фиорентины» Джо Бароне пообщался с журналистами перед первым матчем полуфинала Кубка Италии с «Ювентусом».

«Очевидно, что это очень важная игра для нас, потому что мы со всей серьёзностью относимся к Кубку Италии – это способ попасть в еврокубки. Для нас это будто финал чемпионата мира, мы заслужили право играть на такой стадии, теперь хотим показать свой максиму», - цитирует функционера Mediaset.

Матч между «Фиорентиной» и «Ювентусом» состоится сегодня, второго марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени. Во втором полуфинале сражаются «Милан» и «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Джо Бароне
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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Идет 7 минута Фиорентина 0:0 Ювентус 3.40 3.65 2.12
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