«Ювентус» объявил состав на матч с «Фиорентиной», Влахович выйдет в стартовом составе

Туринский «Ювентус» сразится в полуфинальном матче Кубка Италии с «Фиорентиной», матч пройдет во Флоренции, и за час до его начала главный тренер туринского суперклуба Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав на игру. В нем присутствует также и Душан Влахович, которому болельщики «Фиорентины» уже приготовили шумный, но далеко не положительный прием.

«Ювентус»: Перин, де Шильо, де Лихт, Данило, Пеллегрини, Артур, Рабьо, Локателли, Аке, Влахович, Кин.

Следить за событиями полуфинального матча Кубка Италии между «Ювентусом» и «Фиорентиной» можно в лайв-трансляции по ссылке.