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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» объявил состав на матч с «Фиорентиной», Влахович выйдет в стартовом составе

02 Марта 2022 • 22:11 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
2.80 3.25 2.60
Через 0 ч. 3 мин.

Туринский «Ювентус» сразится в полуфинальном матче Кубка Италии с «Фиорентиной», матч пройдет во Флоренции, и за час до его начала главный тренер туринского суперклуба Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав на игру. В нем присутствует также и Душан Влахович, которому болельщики «Фиорентины» уже приготовили шумный, но далеко не положительный прием.

«Ювентус»: Перин, де Шильо, де Лихт, Данило, Пеллегрини, Артур, Рабьо, Локателли, Аке, Влахович, Кин.

Следить за событиями полуфинального матча Кубка Италии между «Ювентусом» и «Фиорентиной» можно в лайв-трансляции по ссылке.

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Ювентус Фиорентина
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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02.03  23:00 Фиорентина ... Ювентус 3.40 3.65 2.12
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