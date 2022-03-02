На подходах к стадиону «Фиорентины» массово раздают свистки для освистывания Влаховича

Во Флоренции не очень хорошо восприняли уход нападающего Душана Влаховича в «Ювентус», несмотря на то, что «Фиорентина» подняла на нем очень хорошие деньги. Сегодня «Ювентусу» предстоит сразиться с «Фиорентиной» на ее поле в рамках полуфинала Кубка Италии (турнир, который «фиалки» не выигрывали с 2001 года), и на стадионе имени «Артемио Франки» вовсю идут приготовления.

Как сообщает Rai Sport, у стадиона раздают десять тысяч свистков, предназначенных для освистывания Влаховича.