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Италия. Кубок Италии

Оливера: «Влахович не будет праздновать, если забьёт гол «Фиорентине»

02 Марта 2022 • 20:38 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
2.80 3.25 2.60
Через 1 ч. 46 мин.

Бывший полузащитник сборной Уругвая Рубен Оливера считает, что нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не будет праздновать гол в ворота «Фиорентины».

«Когда серб проводил последние матчи за «Фиорентину», то он уже знал о переходе в «Ювентус», но выкладывался на полную, настоящий профессионал. Думаю, что он уважает свой бывший клуб и болельщиков и не будет праздновать гол в том случае, если забьет», - цитирует Оливеру TuttoJuve.

Первый матч полуфинала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Ювентусом» состоится сегодня, второго февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Рубен Оливера Душан Влахович
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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02.03  23:00 Фиорентина ... Ювентус 3.40 3.65 2.12
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Сегодня, 02 Марта
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Оливера: «Влахович не будет праздновать, если забьёт гол «Фиорентине»
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