Оливера: «Влахович не будет праздновать, если забьёт гол «Фиорентине»

Бывший полузащитник сборной Уругвая Рубен Оливера считает, что нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не будет праздновать гол в ворота «Фиорентины».

«Когда серб проводил последние матчи за «Фиорентину», то он уже знал о переходе в «Ювентус», но выкладывался на полную, настоящий профессионал. Думаю, что он уважает свой бывший клуб и болельщиков и не будет праздновать гол в том случае, если забьет», - цитирует Оливеру TuttoJuve.

Первый матч полуфинала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Ювентусом» состоится сегодня, второго февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.