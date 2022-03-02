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Италия. Кубок Италии

Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Ювентусом»

02 Марта 2022 • 11:50 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
2.75 3.30 2.65
Через 9 ч. 28 мин.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин восстановился после повреждения и попал в итоговую заявку «фиалок» на первый полуфинальный матч Кубка Италии с туринским «Ювентусом».

Как сообщает пресс-служба команды из Флоренции, 30-летний российский футболист попал в финальную заявку «Фиорентины» и сможет выйти на поле в поединке со «старой синьорой». Напомним, что до этого Александр пропустил почти два месяца из-за мышечного повреждения.

В этом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянском чемпионате лишь пять матчей, но голами или ассистами так и не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Александр Кокорин Кубок Италии
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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02.03  23:00 Фиорентина ... Ювентус 3.40 3.65 2.12
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