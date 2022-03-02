Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Ювентусом»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин восстановился после повреждения и попал в итоговую заявку «фиалок» на первый полуфинальный матч Кубка Италии с туринским «Ювентусом».

Как сообщает пресс-служба команды из Флоренции, 30-летний российский футболист попал в финальную заявку «Фиорентины» и сможет выйти на поле в поединке со «старой синьорой». Напомним, что до этого Александр пропустил почти два месяца из-за мышечного повреждения.

В этом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянском чемпионате лишь пять матчей, но голами или ассистами так и не отметился.