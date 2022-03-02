Фанаты «Фиорентины» готовят Влаховичу «тёплый приём»

Болельщики «Фиорентины» заявили о том, что экс-форварда «фиалок» Душана Влаховича ждёт очень «тёплый приём» во Флоренции во время кубкового матча с «Ювентусом».

Фанаты «фиалок» считают, что молодой сербский форвард предал команду из Флоренции, как до этого сделали Федерико Бернардески и Федерико Кьеза. Болельщики отметили, что молчать они не собираются и сделают всё для того, чтобы психологически сломать Влаховича и туринскую команду.

Напомним, что первый полуфинальный матч Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Ювентусом» состоится сегодня в 23.00 по московскому времени.