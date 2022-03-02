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Италия. Кубок Италии

Фанаты «Фиорентины» готовят Влаховичу «тёплый приём»

02 Марта 2022 • 11:00 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
2.75 3.30 2.65
Через 11 ч. 37 мин.

Болельщики «Фиорентины» заявили о том, что экс-форварда «фиалок» Душана Влаховича ждёт очень «тёплый приём» во Флоренции во время кубкового матча с «Ювентусом».

Фанаты «фиалок» считают, что молодой сербский форвард предал команду из Флоренции, как до этого сделали Федерико Бернардески и Федерико Кьеза. Болельщики отметили, что молчать они не собираются и сделают всё для того, чтобы психологически сломать Влаховича и туринскую команду.

Напомним, что первый полуфинальный матч Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Ювентусом» состоится сегодня в 23.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Кубок Италии Душан Влахович
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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02.03  23:00 Фиорентина ... Ювентус 3.40 3.65 2.12
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Сегодня, 02 Марта
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