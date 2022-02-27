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Италия. Кубок Италии

Влахович – о матче с «Фиорентиной»: «Странные ощущения»

27 Февраля 2022 • 00:41 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
3.25 3.50 2.18
02.03 23:00

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович пообщался с журналистами перед матчем против «Фиорентины», за которую он выступал с 2018 по 2022 год.

«Не знаю, что сказать. Я испытываю смешанные чувства. Мы приедем во Флоренцию и будем играть в футбол. Я всегда говорил, что благодарен «Фиорентине» за все прекрасные годы, которые провёл там, этот клуб навсегда останется частью меня. Странные ощущения», - цитирует Влаховича DAZN.

Первый матч полуфинала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Ювентусом» запланирован на среду, второе марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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