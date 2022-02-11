Влахович высказался о матче с «Фиорентиной» в полуфинале Кубка Италии

Накануне «Ювентус» пробился в полуфинал Кубка Италии, где сыграет против «Фиорентины». Нападающий «старой синьоры» Душан Влахович, перешедший этой зимой из стана «фиалок» в туринский гранд, поделился ожиданиями от матча со своей бывшей командой.

«Мои мысли исключительно о победе. Все остальное меня не интересует. Это такой же матч, как и все остальные. Для меня это не проблема, я здесь, чтобы играть в футбол», - приводит слова сербского голеадора Football-Italia.

Полуфинальное противостояние «Ювентуса» и «Фиорентины» состоит из двух поединков. Первый пройдет 2 марта, а ответный – 20 апреля.