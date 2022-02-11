Аллегри: «Влахович - это тот, кого нам не хватало»

Сербский нападающий Душан Влахович обеспечил «Ювентусу» место в полуфинале Кубка Италии, где его новый клуб сразится со старым - «Фиорентиной». Победный мяч в игре с «Сассуоло» Влахович забил практически в одиночку - протащив мяч по левому флангу, он при помощи финтов прорвался к углу вратарской площадки и оттуда пробил по воротам. Мяч задел защитника и юркнул в сетку.

Наставник «Ювентуса» Массимо Аллегри очень доволен увиденным.

- Влахович удачно интегрировался и он улучшает свою игру. У него есть качества, которых не хватало «Ювентусу». Мы довольны покупками, - заявил Аллегри, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.