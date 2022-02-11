Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Италия. Кубок Италии

Аллегри: «Влахович - это тот, кого нам не хватало»

11 Февраля 2022 • 01:59 Комментировать
Ювентус
2:1
Сассуоло
окончен

Сербский нападающий Душан Влахович обеспечил «Ювентусу» место в полуфинале Кубка Италии, где его новый клуб сразится со старым - «Фиорентиной». Победный мяч в игре с «Сассуоло» Влахович забил практически в одиночку - протащив мяч по левому флангу, он при помощи финтов прорвался к углу вратарской площадки и оттуда пробил по воротам. Мяч задел защитника и юркнул в сетку.

Наставник «Ювентуса» Массимо Аллегри очень доволен увиденным.

- Влахович удачно интегрировался и он улучшает свою игру. У него есть качества, которых не хватало «Ювентусу». Мы довольны покупками, - заявил Аллегри, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Сассуоло Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аталанта 2:3 Фиорентина 1.85 3.95 4.00
окончен Ювентус 2:1 Сассуоло 1.45 4.80 6.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Февраля
01:59 · Италия. Кубок
Аллегри: «Влахович - это тот, кого нам не хватало»
01:30 · Италия. Кубок
Разъяренный Гасперини отказался общаться с прессой после вылета «Аталанты» из Кубка Италии
00:55 · Италия. Кубок
«Ювентус» дожал «Сассуоло» в событийной борьбе 2
10 Февраля
22:30 · Италия. Кубок
«Ювентус» - «Сассуоло» - 2:1 (закончен) 1
22:01 · Италия. Кубок
«Аталанта» вылетела из Кубка Италии, в большинстве пропустив от «Фиорентины» на 90-й минуте
19:33 · Италия. Кубок
Кокорина не оказалось в заявке на кубковый матч с «Аталантой»
14:09 · Италия. Серия А
«Езжайте играть в Серию С, если у вас нет характера»: Раскрыта речь Моуринью игрокам «Ромы» после поражения от «Интера»
13:28 · Италия. Кубок
Леау назвал цель «Милана» в Кубке Италии
11:38 · Италия. Кубок
Кокорин - в заявке «Фиорентины» на кубковый матч с «Аталантой»
02:28 · Италия. Кубок
Сарри: «Мы были выключены из игры»
01:56 · Италия. Кубок
Пиоли: Победа в дерби вселила в нас большую уверенность
01:35 · Италия. Кубок
Леао установил свой личный рекорд
00:53 · Италия. Кубок
«Милан» разорвал оборону «Лацио» 2
00:23 · Италия. Кубок
Жиру забил свой 10-й гол в составе «Милана» - ему потребовались лишь восемь матчей 1
09 Февраля
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Лацио» - 4:0 (закончен)
Все новости
Рекомендуем