«Ювентус» дожал «Сассуоло» в событийной борьбе

Кубковый матч «Ювентус» - «Сассуоло» получился богатым на события. Пауло Дибала в одном из первых атак с подбора вколотил мяч в сетку. Гости тут же ответили рядом качественных ударов, а Георгиос Кирьякопулос зарядил в перекладину. В середине тайма «Сассуоло» своего добился. Хамед Траоре слева прорвался в штрафную и метко пробил - 1:1.

Оживились туринцы, Душан Влахович не реализовал выход один на один, попав во вратаря, Хуан Куадрадо со средней дистанции попал в каркас ворот, аналогично завершился удар головой от Уэстона Маккенни. В самой концовке не самый сложный удар Душана Влаховича, и рикошет от защитника приводит к голу.

2:1. «Ювентус» в полуфинале сыграет против «Фиорентины».