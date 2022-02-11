«Ювентус» дожал «Сассуоло» в событийной борьбе

Кубковый матч «Ювентус» - «Сассуоло» получился богатым на события. Пауло Дибала в одном из первых атак с подбора вколотил мяч в сетку. Гости тут же ответили рядом качественных ударов, а Георгиос Кирьякопулос зарядил в перекладину. В середине тайма «Сассуоло» своего добился. Хамед Траоре слева прорвался в штрафную и метко пробил - 1:1.
Оживились туринцы, Душан Влахович не реализовал выход один на один, попав во вратаря, Хуан Куадрадо со средней дистанции попал в каркас ворот, аналогично завершился удар головой от Уэстона Маккенни. В самой концовке не самый сложный удар Душана Влаховича, и рикошет от защитника приводит к голу.
2:1. «Ювентус» в полуфинале сыграет против «Фиорентины».
Протокол игры
|(1:0) Дибала Пауло3'
|24'Траоре Хамед (1:1)
|(2:1) Ruan Neto88'
Перин Маттиа•Де Шильо Маттиа 61' (Локателли Мануэль ( 61') •Де Лихт Маттайс•Бонуччи Леонардо•Алекс Сандро•Закария Денис 61' (Мората Альваро ( 61') •Мело Артур 70' (Рабио Адриен ( 70') •Куадрадо Хуан•Дибала Пауло•Маккенни Уэстон•Влахович Душан 90' (Жорже Кайо ( 90')
Пеголо Джанлука•Ruan Neto•Айхан Кан 46' (Мюлдюр Мерт ( 46') •Феррари Джанмарко•Кирьякопулос Георгиос•Харрауи Абдау 74' (Фраттези Давиде ( 74') •Лопес Максим 90' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 90') •Берарди Доменико 59' (Дефрель Грегоре ( 59') •Распадори Джакомо•Траоре Хамед 58' 59' (Энрике Матеус ( 59' ) • 68'Скамачча Джанлука
10 февраля.
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