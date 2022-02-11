Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Италия. Кубок Италии

«Ювентус» дожал «Сассуоло» в событийной борьбе

11 Февраля 2022 • 00:55 Комментировать (2)
Ювентус
2:1
Сассуоло
окончен

Кубковый матч «Ювентус» - «Сассуоло» получился богатым на события. Пауло Дибала в одном из первых атак с подбора вколотил мяч в сетку. Гости тут же ответили рядом качественных ударов,  а Георгиос Кирьякопулос зарядил в перекладину. В середине тайма «Сассуоло» своего добился. Хамед Траоре слева прорвался в штрафную и метко пробил - 1:1.

Оживились туринцы, Душан Влахович не реализовал выход один на один, попав во вратаря, Хуан Куадрадо со средней дистанции попал в каркас ворот, аналогично завершился удар головой от Уэстона Маккенни. В самой концовке не самый сложный удар Душана Влаховича, и рикошет от защитника приводит к голу.

2:1. «Ювентус» в полуфинале сыграет против «Фиорентины».

Протокол игры  
Ювентус 2:1Сассуоло
(1:0) Дибала Пауло3'   
  24'Траоре Хамед (1:1)
(2:1) Ruan Neto88'   
Перин МаттиаДе Шильо Маттиа  61' (Локателли Мануэль (  61') Де Лихт МаттайсБонуччи ЛеонардоАлекс СандроЗакария Денис  61' (Мората Альваро (  61') Мело Артур  70' (Рабио Адриен (  70') Куадрадо ХуанДибала ПаулоМаккенни УэстонВлахович Душан  90' (Жорже Кайо (  90')
Запасные: Ругани ДаниэлеЩесны ВойцехДанило ЛуисПинсольо КарлоПеллегрини ЛукаСоуле МатиасАке Марли
Пеголо ДжанлукаRuan NetoАйхан Кан  46' (Мюлдюр Мерт (  46') Феррари ДжанмаркоКирьякопулос ГеоргиосХаррауи Абдау  74' (Фраттези Давиде (  74') Лопес Максим  90' (Сейде Эмиль Конрадсен (  90') Берарди Доменико  59' (Дефрель Грегоре (  59') Распадори ДжакомоТраоре Хамед   58'  59' (Энрике Матеус (  59'   68') Скамачча Джанлука
Запасные: Кирикеш ВладСаталино ДжакомоКиерво РиккардоМаньянелли ФранческоПелузо ФедерикоКонсильи АндреаРожерио да Силва
10 февраля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
sagittarius
11 Февраля 2022 в 01:09
Хороший матч в исполнении Юве, впрочем не без ложки дегтя, когда между голами Дибалы и Траоре бьянконери буквально "исчезли" c поля. Алекс Сандро, на удивление не выпадал из игры, что у него не слишком часто случается в последнее время.
ЮвиК
11 Февраля 2022 в 01:00
Стоит отметить Пеголище! Форца Юве!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аталанта 2:3 Фиорентина 1.85 3.95 4.00
окончен Ювентус 2:1 Сассуоло 1.45 4.80 6.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Февраля
01:30 · Италия. Кубок
Разъяренный Гасперини отказался общаться с прессой после вылета «Аталанты» из Кубка Италии
00:55 · Италия. Кубок
«Ювентус» дожал «Сассуоло» в событийной борьбе 2
10 Февраля
22:30 · Италия. Кубок
«Ювентус» - «Сассуоло» - 2:1 (закончен) 1
22:01 · Италия. Кубок
«Аталанта» вылетела из Кубка Италии, в большинстве пропустив от «Фиорентины» на 90-й минуте
19:33 · Италия. Кубок
Кокорина не оказалось в заявке на кубковый матч с «Аталантой»
14:09 · Италия. Серия А
«Езжайте играть в Серию С, если у вас нет характера»: Раскрыта речь Моуринью игрокам «Ромы» после поражения от «Интера»
13:28 · Италия. Кубок
Леау назвал цель «Милана» в Кубке Италии
11:38 · Италия. Кубок
Кокорин - в заявке «Фиорентины» на кубковый матч с «Аталантой»
02:28 · Италия. Кубок
Сарри: «Мы были выключены из игры»
01:56 · Италия. Кубок
Пиоли: Победа в дерби вселила в нас большую уверенность
01:35 · Италия. Кубок
Леао установил свой личный рекорд
00:53 · Италия. Кубок
«Милан» разорвал оборону «Лацио» 2
00:23 · Италия. Кубок
Жиру забил свой 10-й гол в составе «Милана» - ему потребовались лишь восемь матчей 1
09 Февраля
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Лацио» - 4:0 (закончен)
11:33 · Италия. Кубок
Пиоли назвал цель «Милана» в Кубке Италии
Все новости
Рекомендуем